Обещал жениться: на Волыни женщина переслала "жениху" 700 тысяч гривен

На Волыни 63-летняя женщина отдала более 700 тысяч грн мошеннику, который обещал приехать к ней и жениться. Злоумышленник, с которым она познакомилась в соцсети, представился гражданином Сингапура.

Об этом сообщили в полиции Волынской области.

Мужчина вошел в доверие к потерпевшей, писал, что находится сейчас в затруднительном положении, но очень хотел бы приехать, увидеть ее, мол, женщина ему понравилась, даже планирует на ней жениться.

"Далее он присылал ей разные счета, на которые нужно было перевести средства якобы за различные услуги: получение паспорта, медицинского страхования, сертификатов, билеты на выезд из страны пребывания и т.д. С неизвестного аккаунта ей даже писали якобы от ООН, присылая счета, на которые нужно было пересылать средства. Отдав мошенникам все сбережения, женщина одолжила определенную сумму денег, которые также переслала, будучи убеждена, что помогает фиктивному жениху быстрее уехать из одной из стран юго-западной Азии к ней на Волынь", — отметили в полиции.

Злоумышленник выманивал у доверчивой женщины деньги в течение месяца.

Впоследствии женщина обратилась в полицию с заявлением о преступлении, сведения по этому факту внесены в ЕРДР по статье мошенничество (ст. 190 УК).

Напомним, в Одесской области задержали женщину, которая организовывала сборы средств на нужды воюющих в Украине российских военных. В частности, для батальонно-тактических групп, которые находятся в захваченных районах Мариуполя и Херсона.

Читайте также: