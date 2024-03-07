Обещал жениться: в Тернопольской области женщина отдала "американцу" 122 тыс. грн, а он исчез

Мужчина исчез, когда получил деньги от потерпевшей.
В Тернопольской области женщина отдала мошеннику 122 тыс. грн, потому что он пообещал ей замужество. Однако когда мошенник получил средства, то исчез.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
По данным полиции, жительница одного из сел Тернопольского района в Интернете познакомилась с иностранцем. Мужчина уверял, что он "гражданин США" и обещал потерпевшей замужество.
Впоследствии "жених" заявил, что его мать тяжелобольная и нуждается в средствах на лечение. Тогда жительница Тернопольщины решила помочь "будущему мужу" и перевела ему 122 тыс. грн.
После этого "иностранец" исчез. Потерпевшая обратилась в полицию.
Правоохранители открыли производство по статье 190 УКУ. Продолжается следствие.
Напомним, в Тернополе девушка "развела" мужчину на деньги.
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