Обещала вернуть бывшего: в Черновцах Instagram-ясновидящая обманула женщину на 300 тысяч гривен
Правоохранители сообщили о подозрении «ясновидящей» из Instagram, которая выманила у клиентки сотни тысяч гривен.
В Черновцах правоохранители разоблачили местную жительницу, которую подозревают в мошенничестве. По данным следствия, женщина под видом предоставления «эзотерических услуг» выманила у клиентки почти 300 тысяч гривен.
Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.
подозреваемая создала в Instagram страницу, где позиционировала себя как «ясновидящую». Она предлагала пользователям гадания, расклады таро и услуги по «восстановлению отношений».
«Она убеждала клиентов, что способна вернуть любимого человека с помощью обрядов и карт», — говорится в сообщении.
В обещания «вернуть любовь» поверила и молодая женщина, которая стремилась восстановить отношения с бывшим. Подозреваемая убеждала ее в гарантированном результате, но каждый раз требовала новые платежи — якобы для проведения дополнительных ритуалов.
Потерпевшая, находясь в заблуждении, в течение нескольких месяцев перевела почти 300 тысяч гривен. Обещанного эффекта она так и не получила, а впоследствии «ясновидящая» перестала выходить на связь.
Женщине уже объявили подозрение в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, повлекшее значительный ущерб потерпевшей (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Расследование осуществляют следователи Черновицкого районного управления полиции при оперативной поддержке киберполиции области.
