ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

Обещала вернуть бывшего: в Черновцах Instagram-ясновидящая обманула женщину на 300 тысяч гривен

Правоохранители сообщили о подозрении «ясновидящей» из Instagram, которая выманила у клиентки сотни тысяч гривен.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Подозреваемая

Подозреваемая / © Черновицкая областная прокуратура

В Черновцах правоохранители разоблачили местную жительницу, которую подозревают в мошенничестве. По данным следствия, женщина под видом предоставления «эзотерических услуг» выманила у клиентки почти 300 тысяч гривен.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.

подозреваемая создала в Instagram страницу, где позиционировала себя как «ясновидящую». Она предлагала пользователям гадания, расклады таро и услуги по «восстановлению отношений».

«Она убеждала клиентов, что способна вернуть любимого человека с помощью обрядов и карт», — говорится в сообщении.

В обещания «вернуть любовь» поверила и молодая женщина, которая стремилась восстановить отношения с бывшим. Подозреваемая убеждала ее в гарантированном результате, но каждый раз требовала новые платежи — якобы для проведения дополнительных ритуалов.

Потерпевшая, находясь в заблуждении, в течение нескольких месяцев перевела почти 300 тысяч гривен. Обещанного эффекта она так и не получила, а впоследствии «ясновидящая» перестала выходить на связь.

Женщине уже объявили подозрение в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, повлекшее значительный ущерб потерпевшей (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Расследование осуществляют следователи Черновицкого районного управления полиции при оперативной поддержке киберполиции области.

Следственные действия / © Черновицкая областная прокуратура

Следственные действия / © Черновицкая областная прокуратура

Следственные действия / © Черновицкая областная прокуратура

Следственные действия / © Черновицкая областная прокуратура

Следственные действия / © Черновицкая областная прокуратура

Следственные действия / © Черновицкая областная прокуратура

Напомним, в Украине набирает обороты новая волна кибермошенничества. Аферисты массово рассылают сообщения якобы от имени «Новой почты», предлагая купить «потерянные» или «невостребованные» посылки по символической цене.

Дата публикации
Количество просмотров
96
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie