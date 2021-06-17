Обещала вернуть любимого: на Закарпатье целительница выманила у 17-летней девушки 60 тыс. грн

Несовершеннолетний ради возвращения любимого вынесла из дома ювелирные украшения, бытовую технику и деньги.

В г. Мукачево Закарпатской области задержали 33-летнюю мошенницу, которая обещала 17-летней девушке вернуть ее любимого. За это несовершеннолетняя отдала женщине 60 тыс. грн.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

К правоохранителям обратился отец потерпевшей. Он сообщил, что его дочь выносит из дома деньги, ювелирные украшения, бытовую технику, электроинструменты, телефоны, планшет и другое ценное имущество и отдает все 33-летней женщине. Подозреваемая пообещала 17-летней девушке вернуть ее парня и за это постоянно требовала денег.

Во время обысков в квартире подозреваемого нашли вещи, принадлежащие потерпевшим.

Правоохранители открыли производство по частям 1 и 2 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области пенсионерка отдала почти 16 тыс. евро, чтобы с ее внука сняли порчу.

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