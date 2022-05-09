Обещали большие деньги и относительно спокойные задачи: бойцы спецподразделения оккупантов попали в плен ВСУ и дают показания (видео)

Российские оккупанты, которых мобилизовали в апреле, уже попали в плен и дают показания.
Пленные признаются, что преследовали цель заработать деньги, но не успели толком повоевать, как их захватили ВСУ.
Об этом они поведали СБУ.
По словам пленных, им обещали большие деньги и относительно спокойные задачи — разбирать завалы и приводить в порядок улицы в так называемых "Л/ДНР", переносить и грузить убитых и раненых, а также дежурить на блокпостах.
На самом деле оказалось, что всех "резервистов" отправляли на передовую.
"Нам говорили, что нас как "гуманитариев" везут, а оказалось на убой. Многие сразу начали писать отказы, по крайней мере большинство", — рассказывает оккупант.
На видео – бойцы из полка "БАРС 7" (боевой армейский резерв страны) ВС РФ. Это специальное подразделение кафиров, сформированное на базе Южного военного округа за несколько месяцев перед началом широкомасштабного вторжения в Украину.
ВСУ разбили полк оккупантов под Золотым Луганской области. Многих взяли в плен.
Некоторые даже не успели сделать ни одного выстрела и очень радуются, что уцелели.
Напомним, в захваченном Херсоне кафиры хотят заставить заключенных воевать против ВСУ.
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