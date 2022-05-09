Обещали большие деньги и относительно спокойные задачи: бойцы спецподразделения оккупантов попали в плен ВСУ и дают показания (видео)

Обещали большие деньги и относительно спокойные задачи: бойцы спецподразделения оккупантов попали в плен ВСУ и дают показания (видео)

Российские оккупанты, которых мобилизовали в апреле, уже попали в плен и дают показания.

Пленные признаются, что преследовали цель заработать деньги, но не успели толком повоевать, как их захватили ВСУ.

Об этом они поведали СБУ.

По словам пленных, им обещали большие деньги и относительно спокойные задачи — разбирать завалы и приводить в порядок улицы в так называемых "Л/ДНР", переносить и грузить убитых и раненых, а также дежурить на блокпостах.

Также читайте В Сумской области российские оккупанты обстреляли еврейское кладбище: фото

На самом деле оказалось, что всех "резервистов" отправляли на передовую.

"Нам говорили, что нас как "гуманитариев" везут, а оказалось на убой. Многие сразу начали писать отказы, по крайней мере большинство", — рассказывает оккупант.

На видео – бойцы из полка "БАРС 7" (боевой армейский резерв страны) ВС РФ. Это специальное подразделение кафиров, сформированное на базе Южного военного округа за несколько месяцев перед началом широкомасштабного вторжения в Украину.

ВСУ разбили полк оккупантов под Золотым Луганской области. Многих взяли в плен.

Некоторые даже не успели сделать ни одного выстрела и очень радуются, что уцелели.

Напомним, в захваченном Херсоне кафиры хотят заставить заключенных воевать против ВСУ.

Читайте также: