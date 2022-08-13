Обещали "быстрое" рассмотрение заявок для выезда на оккупированную территорию: масштабная схема в Запорожье

Чиновники в Запорожье организовали масштабную коррупционную схему, согласно которой за определенную сумму в ускоренных сроках оформляли документы для выезда на оккупированную территорию.

Ежедневная незаконная прибыль нарушителей составляла 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В мае решением Совета обороны Запорожской области был утвержден Порядок пересечения линии столкновения гражданами Украины. В соответствии с ним украинцы должны подавать заявки, которые рассматриваются уполномоченными лицами и на их основе формируются соответствующие списки.

Порядок был принят, чтобы украинцы могли безопасно и быстро передвигаться через линию столкновения, но отдельные "дельцы" Запорожского ОВГА, городского совета, а также правоохранительных органов организовали преступную схему и получали немалые средства за "быстрое и положительное" рассмотрение таких заявок.

Для этого они создавали искусственные препятствия либо затягивали время, либо сознательно допускали ошибки при оформлении документов. В результате время рассмотрения заявок на выезд необоснованно затягивалось и составляло от 4 до 5 недель, или вообще лицу отказывали в пересечении линии столкновения, поскольку в документах были указаны неточные данные.

Для того чтобы ускорить процедуру, желающим предлагалось заплатить. Была разработана целая система поборов граждан, в зависимости от средства передвижения и скорости рассмотрения вопроса. В частности, с одного автомобиля неправомерная выгода могла составлять до 800 долларов. Деньги получали специально привлеченные посредники.

Сотрудники ДБР 13 августа провели более 20 обысков в Запорожском ОВГА, городском совете, правоохранительных органах области, в том числе у лиц, которые могут быть причастны к этой преступной схеме. В результате правоохранители обнаружили черновые записи, документы, незаконно полученные средства, средства связи и другие вещи.

Кроме того, следователи ДБР задержали одного из посредников "на горячем" в момент передачи 1400 долларов за "положительное" рассмотрение заявления лица. Задержанный обещал решить вопрос с оформлением необходимых для выезда на временно оккупированную территорию Украины документов всего два дня за "символическую" плату.

Напомним, в Полтаве судья пытался стать посредником и "решить вопрос" по иску по гражданскому делу. Однако средства, которые подсудимый должен был передать коллеге-судье, нарушитель присвоил себе.

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