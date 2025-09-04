Обещали "государственную помощь": мошенники выманили деньги через фейковую "Дию"

Подозреваемые в Интернет-мошенничестве злоумышленники из Харькова / © Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители разоблачили двух мужчин, которые обманули людей через фейковое приложение «Дия». Мошенники обещали «государственную помощь» — вместо этого снимали деньги с карточек.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

В Харькове объявили подозрение в мошенничестве двум мужчинам в возрасте 21 и 22 года. Они запускали в Facebook таргетированную рекламу о якобы выплатах государственной помощи. Когда пользователи соцсети переходили по ссылке, то попадали на фишинговый сайт, похожий на «Дию».

После этого открывалось диалоговое окно, визуально похожее на приложение банка. Оно не вызывало у пользователей никаких сомнений относительно подлинности. Доверчивые люди вводили там пин-коды от своих банковских карт, логины и пароли к мобильному приложению и таким образом фактически отдавали мошенникам доступ к собственным счетам.

Правоохранители устанавливают полный круг тех, кто стал жертвами мошеннической схемы. Сейчас известно о двух людях, которых обманули злоумышленники.

Прокуроры в суде будут ходатайствовать, чтобы подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Прокуратура призывает граждан быть бдительными: не переходить по сомнительным ссылкам и проверять источники информации о „помощи от государства“, — призвали в ведомстве.

К слову, на Сумщине активизировались мошенники, которые обманули местных жителей на почти 200 тыс. грн. Злоумышленники притворялись «работниками банка» и выспрашивали конфиденциальные данные, обещая «защитить» банковские счета или разблокировать карты.

Еще одна пострадавшая, которая продавала бассейн, перешла в Интернете по фишинговой ссылке, которую прислал псевдопокупатель, и потеряла 48 тыс. грн.