Обещали хорошую зарплату и жилье: в Одесской области ромы незаконно удерживали людей в трудовом рабстве

Ромы обещали людям хорошую заработную плату, питание и бесплатное жилье.

В Одесской области разоблачили группу ромов, где владельцы незаконно эксплуатировали людей, которые оказалися в затруднительном положении.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

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"Правоохранители провели санкционированные обыски по 8 адресам в селе Старокозаче. Они обнаружили 11 мужчин и 1 женщину. Они - выходцы из разных регионов Украины, которых содержали в ненадлежащих условиях и принуждали к тяжелому труду. В настоящее время пострадавшие доставлены в отдел Национальной полиции", — говорится в сообщении пограничников.

Правоохранители выяснили, ромы подыскивали рабочих в Одессе среди людей, которые оказалися в тяжелом материальном положении. Вербовщики обещали хорошую заработную плату, питание и бесплатное жилье. Приняв такое предложение, жертвы попадали в трудовое рабство, где под угрозами физической расправы выполняли полевую работу и работу по домашнему хозяйству. Как добавляют в ГНСУ, во время обысков было обнаружено около 300 г вещества растительного происхождения, вероятно, марихуаны и средства для употребления наркотиков.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 146 УК Украины (Незаконное лишение свободы или похищение людей). Устанавливается круг лиц, причастных к указанному преступлению.

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