Обещали прибыль и компенсацию: житель Тернополя дважды стал жертвой мошенников и потерял 55 тыс. долларов

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Житель Тернополя стал жертвой сразу двух мошеннических схем и потерял около 55 тыс. долларов. Сначала он вложил деньги в фиктивную инвестиционную платформу, а затем пытался вернуть средства через псевдоюриста, который также оказался аферистом.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Тернопольской области.

По данным правоохранителей, в конце 2025 года мужчина нашел в интернете платформу, предлагавшую высокий доход от инвестиций. Поверив обещаниям быстрого заработка, он перевел на счета проекта около 24 тысяч долларов.

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Организаторы уверяли, что уже через несколько месяцев вложения принесут почти 60 тысяч долларов прибыли. Однако в марте 2026 года сайт перестал работать, а доступ к инвестициям исчез.

Ловушка для инвесторов

Мужчина хотел вернуть свои сбережения и начал искать юридическую помощь в Сети. Вскоре с ним связался незнакомец, представившийся юристом и заверивший, что поможет вернуть утраченные средства.

По словам правоохранителей, псевдоправитель сообщил потерпевшему, что якобы обратился в компетентные органы страны, где была зарегистрирована инвестиционная компания. Впоследствии мужчина получил электронное письмо с сообщением об одобренной компенсации в размере более 83 тыс. долларов.

Для получения этих средств юрист выдвинул ряд требований. Потерпевшего убедили создать криптовалютный кошелек и внести авансовый платеж в размере 15% суммы компенсации. Выполнив все инструкции, мужчина перевел мошенникам еще 31 тысячу долларов.

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Лишь после того, как аферисты потребовали новые платежи, житель Тернополя понял, что второй раз стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.

По этому факту возбуждено уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению. Закон предусматривает за такое преступление наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на днях украинцев предупредили об опасной схеме мошенников. Ведь в Украине зафиксирована новая волна фишинговых атак.

Мошенники посылают электронные письма от имени банков, налоговой и других государственных органов, чтобы заразить устройства вредоносным программным обеспечением и получить доступ к банковским счетам.

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