Обещали успешно закрыть сессию: должностные лица одного из львовских университетов "погорели" на безумной взятке

Один из фигурантов коррупционной схемы получил взятку в размере почти 17500 грн, а другой – 4500 грн.

На взятке общей суммой 22 тыс. грн задержали чиновников одного из львовских университетов. Они обещали студентам успешно "закрыть" сессию.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Так правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении декану и заместителю декана факультетов одного из высших учебных заведений Львова по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

По данным следствия, подозреваемые требовали от студентов денежное вознаграждение за успешную сдачу зачетно-экзаменационной сессии. Один из фигурантов получил взятку в размере почти 17500 грн, а другой – 4500 грн.

Один из фигурантов коррупционной схемы получил взятку в размере почти 17500 грн, а другой – 4500 грн / Фото: Львовская обласная прокуратура

Чиновников задержали в порядке ст. 208 УПК РФ, после получения ими неправомерной выгоды. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица. Решается вопрос об избрании задержанных мер и отстранении их от занимаемых должностей.

Напомним, в Одесском театрально-художественном профессиональном колледже уволили 82-летнюю преподавательницу музыки и истории искусств после того, как студент пожаловался на ее преподавание на русском языке.

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