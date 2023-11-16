Обещали "золотые горы": в Тернополе женщина нашла работу, где нужно смотреть видео, и потеряла 100 тыс. грн

В Тернополе женщина нашла работу, где нужно смотреть видео и оставлять комментарии. Как следствие – она потеряла 100 тыс. грн.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По данным следствия, женщине предложили "работу", где нужно смотреть видео и оставлять комментарии. За это неизвестные пообещали хорошо ей "золотые горы". "Работодатели" попросили у работницы ее банковские реквизиты и передала им информацию об этом.

Впоследствии с банковской карты потерпевшей списали 100 тыс. грн. После этого женщина обратилась в полицию. Правоохранители начали следствие.

В полиции Тернопольской области подчеркивают, что сейчас активно действует подобная мошенническая схема и призывают людей быть осторожными.

"Полицейские призывают жителей области быть осмотрительными, не перечислять деньги на неизвестные счета и не предоставлять реквизиты банковских карт. Позаботьтесь о своей финансовой безопасности и берегите свои сбережения", — говорится в сообщении.

Напомним, в Тернопольской области мошенники, пообещавшие девушке платить за просмотр фильмов, украли у нее 14 тысяч гривен.

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