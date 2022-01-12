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Обещали "золотые горы": в Тернопольской области аферисты обманули женщину на 200 тыс. грн

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Обещали "золотые горы": в Тернопольской области аферисты обманули женщину на 200 тыс. грн

УНИАН

Потерпевшая хотела вернуть средства за лекарства и получить моральную компенсацию.

Жительница одного из сел Чортковского района Тернопольской области отдала мошенникам 200 тыс. грн. Они пообещали ей вернуть деньги за неэффективное лекарство.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что она долгое время покупает лекарства через курьерскую службу. К ней позвонил мужчина, который представился сотрудником учреждения, занимающегося расследованием случаев мошенничеств в сфере торговли медпрепаратами. Он сообщил 55-летней жительнице Тернопольщины, что она покупала неэффективные медицинские препараты и пообещал ей "золотые горы". Мужчина заверил, что поможет вернуть утраченные средства и отсудит моральную компенсацию. Для этого ей нужно было перечислить ему 200 тыс. грн., что она и сделала.

Когда аферисты исчезли, потерпевшая обратилась к правоохранителям. В полиции устанавливают личности преступников.

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