Обещание выполнил всего с недельной задержкой: Ляшко сообщил, что в Украине сделали более 10 млн прививок

Обещание выполнил всего с недельной задержкой: Ляшко сообщил, что в Украине сделали более 10 млн прививок

В сутки 7 сентября провакцинировано 149 618 человек.

В Украине по состоянию на 8 сентября сделали более 10 млн прививок. Более 5,6 млн украинцев уже получили хотя бы одну дозу, а 4,4 млн человек — две дозы вакцины о коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Как и говорил, обещание выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом, ведь имели несколько дней праздничных выходных, на которые традиционно идет спад желающих вакцинироваться. Вот ничего не поделаешь с этим нашим "после праздников"", — написал глава МОЗ.

Ляшко также отметил, что мы вышли на 3,5 млн прививок в месяц, что еще в мае выглядели нереальными.

В то же время в Министерстве здравоохранения добавили, что 149 618 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 7 сентября 2021 года. Одну дозу получили 47 221 человек, полностью иммунизированы — 102 397 человек.

С начала прививочной кампании привито 5 666 019 человек, из них получили одну дозу — 5 666 017 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 4 407 024 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 073 041 прививку.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыла в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен был быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила лишь 215 тысяч.

В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117 тысяч доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля с Киевской области. 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее. Этот препарат Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX. Партия препарата — это 367 тысяч доз.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

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