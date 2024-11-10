На Буковине мужчину "нагрели" при покупке зимних шин: подробности аферы

На Буковине мужчина стал жертвой интернет-мошенников, потеряв 38 тысяч гривен при попытке купить зимние шины.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

36-летний местный житель обратился к правоохранителям, сообщив о мошенничестве. Заявитель рассказал, что хотел приобрести зимние шины для автомобиля, объявления о продаже которых увидел на онлайн-платформе. После обсуждения условий с "продавцом" мужчина перевел деньги на указанный счет. Однако после этого продавец скрылся, а товар так и не был доставлен.

Сейчас идет уголовное расследование по факту мошенничества по статье 190 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители напоминают гражданам быть осторожными во время онлайн-покупок, и советуют пользоваться проверенными сайтами, обсуждать сделки через официальные чаты и не переводить деньги на сомнительные счета.

Напомним, что мошенники в Украине начали действовать по новой схеме с покупкой автомобилей. Злоумышленники особенно активизировались в Сумской области.