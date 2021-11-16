Обещанных морозов уже не будет: в Украине резко изменится погода

Потепление продлится недолго — с 22 ноября снова придет похолодание.
Ближе к выходным, ориентировочно с 18-19 ноября, в Украину придет потепление и атмосферные фронты, которые принесут с собой осадки в виде дождя и даже мокрого снега.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Так, по ее прогнозу, среда, 17 ноября, еще будет холодной и без осадков, а вот с 18 ноября в Украину начнет заходить потепление, но с осадками.
"В дальнейшем пойдут какие-то бурные метеотанцы: похолодание под выходные сменится потеплением. Во время потепления, чтобы не сильно радовались, на нас набросятся атмосферные фронты с дождем и даже мокрым снегом, еще и с ветром", — написала Диденко и добавила, что такое потепление продержится недолго.
По ее словам, с понедельника, 22 ноября, снова придет похолодание.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.
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