Обещают от 30 до 90 тысяч грн в месяц: в Чехии предприниматели активно ищут на работу украинцев

Обещают от 30 до 90 тысяч грн в месяц: в Чехии предприниматели активно ищут на работу украинцев

Больше всего чешские предприниматели нуждаются в разнорабочих на пищевых производствах, складах и электриках.

Чешские предприниматели активно ищут на работу украинцев и поощряют высокими зарплатами. Обещают от 30 до 90 тысяч гривен в месяц. Такие данные обнародовала рекрутинговая компания.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Больше всего чешские предприниматели нуждаются в разнорабочих на пищевых производствах, электриках и разнорабочих на складах. Чехия в этом году увеличила квоту для работников из Украины до 40 тысяч человек в год. И работодатели больше отдают предпочтение именно нашим соотечественникам. Объясняют — украинцы более трудолюбивые, быстро учатся и у них почти отсутствует языковой барьер.

Напомним, ранее посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица сообщил, что в стране насчитывается около 1,5 млн украинских трудовых мигрантов. Он также отметил, что украинские мигранты открывают в Польше свои собственные предприятия и количество таких бизнесов растет.

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