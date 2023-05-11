Обеспечение срочников, курсантов, инструкторов: в Раде собираются пересмотреть зарплаты военным

Рабочая группа по обеспечению срочников, курсантов, инструкторов, не получающих дополнительных выплат, собралась 5 мая. Ее участники – парламентарии и представители военного блока, работают над повышением зарплат военнослужащим.

Об этом в подкасте "Экономической Правды" рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по бюджету нардеп Владимир Цабаль.

"Мы отметили перечень критических вопросов, которые действительно нужно решить", – рассказал депутат.

Какие вопросы будет решать рабочая группа

По словам Цабаля, условно 20 тыс. срочников получают от государства минимальные средства.

"В военное положение ты, по крайней мере, понимал, что ты через год окончишь службу. А сейчас они не получают почти никаких денег, какие-то минимальные деньги", — сказал депутат.

Также рассматривается обеспечение курсантов. Там ситуация с зарплатой почти аналогична, как и с срочниками. Курсанты получают за службу стипендии, давно нуждающиеся в увеличении.

Относительно инструкторов, от которых зависит очень многое.

"Поскольку они на бумаге, а не на передовой, соответственно они доплату не получают. Ни 30, ни 50, ни соответственно 100 тыс.", — пояснил Цабаль.

Также он рассказал, что разберут вопросы увеличения заработных плат в подразделениях, в которых не проводилась индексация.

Он добавил, что задача Верховной Рады – найти на эти нужды средства. Далее следует вопрос к военному командованию: как эти средства правильно распределить.

"В зависимости от того, сколько удастся найти средств, то есть найти внутренние резервы за счет увеличения доходов от определенных налогов или за счет того, что мы сможем, возможно, договориться с нашими партнерами, что они там частично нам смогут позволить увеличить долг... в зависимости от того, сколько средств будет найдено, такое должно быть решение», – пояснил Цабаль.

Цабаль убежден, что военным нужно существенно увеличивать доплаты, однако за градацией, чтобы военные на передовой и в тылу получали соответственно.

Напомним, что в ВР также готовят законопроект о зарплатах для военных, который позволит повысить выплаты срочникам до уровня "минималки" и премии за участие в наступлении.

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