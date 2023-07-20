Обеспечение учебных заведений гаджетами теперь можно проверить на интерактивной карте — подробности

Министерство образования и науки Украины вместе с Министерством цифровой трансформации Украины запускают интерактивную карту распределения девайсов, школьной техники между учебными заведениями — дашборд.

Подробности предоставлены в МОН.

Дашборд — это интерактивная карта Украины, которая прозрачно и публично показывает данные о передаче девайсов в учебные заведения.

К сведению родителей: что можно отследить на интерактивной карте

количество устройств, доставленных в ваше заведение;

локации девайсов на уровне областей и населённых пунктов;

какой тип девайса и от кого получили в пользование дети или учителя;

остаточную потребность каждой области в оборудовании.

"Отныне девайсы подсоединят к электронной системе менеджмента, которая будет показывать статус работы гаджета, оперативно выявлять неисправности техники и устранять их. К этим данным имеют доступ МОН и местная ОВА", — говорится в сообщении МОН.

В дашборде есть информация о полученных девайсах с февраля 2022 года, в дальнейшем ее будут дополнять. Дашборд имеет специальную форму для обратной связи.

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