Обеспечение учебных заведений гаджетами теперь можно проверить на интерактивной карте — подробности

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Министерство образования и науки Украины вместе с Министерством цифровой трансформации Украины запускают интерактивную карту распределения девайсов, школьной техники между учебными заведениями — дашборд.
Подробности предоставлены в МОН.
Дашборд — это интерактивная карта Украины, которая прозрачно и публично показывает данные о передаче девайсов в учебные заведения.
К сведению родителей: что можно отследить на интерактивной карте
- количество устройств, доставленных в ваше заведение;
- локации девайсов на уровне областей и населённых пунктов;
- какой тип девайса и от кого получили в пользование дети или учителя;
- остаточную потребность каждой области в оборудовании.
"Отныне девайсы подсоединят к электронной системе менеджмента, которая будет показывать статус работы гаджета, оперативно выявлять неисправности техники и устранять их. К этим данным имеют доступ МОН и местная ОВА", — говорится в сообщении МОН.
В дашборде есть информация о полученных девайсах с февраля 2022 года, в дальнейшем ее будут дополнять. Дашборд имеет специальную форму для обратной связи.
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