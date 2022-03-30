Обеспечение жильем и денежные выплаты: Верещук рассказала о помощи внутренне перемещенным лицам

Украина и ООН сотрудничают, чтобы помочь людям, вынужденным переселиться из-за войны.

В среду, 30 марта, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук провела встречу с Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди.

В ходе встречи определили ключевые направления сотрудничества:

1. Обеспечение жильем перемещенных лиц путем строительства модульных городков

2. Предоставление прямой денежной помощи ВПЛ

Во втором направлении работает уже два проекта. Минреинтеграции работает над их расширением. Эта помощь предоставляется дополнительно к помощи государства.

Так, Управления Верховного комиссара ООН по защите беженцев совместно с Укрпочтой начали выплату по 2220 грн каждому перемещенному лицу. Получить наличные можно через отделения Укрпочты.

Запись в программу денежной помощи началась во Львове 23 марта, а теперь проходит в Ужгороде и Мукачево.

Регистрация проходит по адресам:

— м. Львов, ул. Трускавецкое 2 Б (с 9:00 до 18:00).

— м. Львов, ул. Палия 15 (с 9:00 до 18:00), выходной – суббота.

— г. Ужгород, Гуманитарный штаб "Совиное гнездо", ул. Ференца Ракоци 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

– г. Ужгород, пл. Ш. Петефи 24, Ужгородский городской центр социальных служб департамента социальной политики (пн-пт с 9:00 до 18:00).

— г. Мукачево, ЦНАП, ул. Духновича 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

За дополнительной информацией необходимо обращаться по номеру: 0800307711

Напомним, в Украине создали чатбот для организации эвакуации населения. Посредством бота возможно предоставление гуманитарной помощи в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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