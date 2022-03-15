Обеспечивал оккупантам мобильную связь в Украине: СБУ задержала хакера

Предатель помогал анонимно совершать телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине.

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, помогавшего врагу обеспечивать мобильную связь в Украине.

Злоумышленнику объявлено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предатель помогал анонимно совершать телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине. Рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов.

Он также передавал команды и указания передовым группам русских захватчиков.

"За один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них – от высшего руководства вражеской армии. В настоящее время колаборант задержан, у него изъято все оборудование", — говорится в сообщении.

СБУ

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