Обесточение из-за грозы и поврежденного газопровода: какая ситуация в энергосистеме

В минувшую ночь в Украине бушевала непогода. Из-за грозы обесточены 127 населенных пунктов в 5 областях.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

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Так, обесточены населённые пункты в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях. Из них больше всего (71 населенный пункт) – в Сумской области.

Оккупанты не прекращают лупить по прифронтовым регионам. В результате обстрела поврежден газопровод в Донецкой области. Произошла утечка газа, к счастью, его удалось локализовать. Из-за падения давления в газопроводе были временно отключены бытовые потребители. Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

"В рамках подготовки к новому отопительному сезону продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной", – отмечают в Минэнерго.

На ЗАЭС ситуация остается сложной, однако уровень воды в пруду-охладителе стабилен. Сейчас он составляет 16,19 м, что достаточно для обеспечения потребностей станции.

Из-за циничного подрыва кафирами Каховской ГЭС в Херсоне остаются без света 11,3 тысячи потребителей. "Энергетики работают над возобновлением электроснабжения там, где это позволяет ситуация безопасность", – подчеркивают в ведомстве.

Накануне Премьер-министр Украины Денис Шмигаль предупредил, что следующая зима будет сложной. При этом он подчеркнул, что государство прилагает максимум усилий, чтобы выстоять.

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