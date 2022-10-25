Обесточивание в Ивано-Франковской области: обнародованы графики аварийных отключений света

В Ивано-Франковской области ввели графики аварийных отключений света. Эти графики разбиты на очереди, каждая очередь будет выключаться на 2 часа, но может потребоваться и на дольше. Прекращение электроснабжения возможно несколько раз в течение суток.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"График аварийных отключений – это не график с датой и временем. Это перечень линий электропередач с указанной по каждой линии мощностью. Выключают линии электропередач когда в энергосистеме необходимо снизить определенный объем нагрузки, а не отключить определенное количество домов, районов или конкретный населенный пункт", – говорится в сообщении.

Онищук отметила, что невозможно предусмотреть до минуты точное время, когда необходимо отключить линии электропередач.

"Прикарпатьеоблэнерго" получает команду применить отключение от диспетчера "Укрэнерго" и должно выполнить ее оперативно — в течение 15 минут. Поэтому рекомендуем найти очередь, к которой отнесен ваш населенный пункт. Ознакомиться с очередями можно на главной странице сайта Прикарпатьяоблэнерго в рубрике "Графики аварийных отключений", — говорится в сообщении.

Также об отключении и времени восстановления электроснабжения можно узнать в чат-боте "Прикарпатьеоблэнерго" в Viber под кнопкой "Отсутствует свет".

Выключение электроэнергии в Украине

Армия РФ уже две недели обстреливает ракетами украинскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому без света в разные дни оставались Львов, Житомир, Луцк, часть Киева и Николаевской области.

Из-за атаки на энергетическую систему в Украине возникли проблемы, поэтому в части населенных пунктов регулярно выключают свет. Власти призывают украинцев экономить электроэнергию.

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