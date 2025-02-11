Обесточенные потребители получат свет уже в скором времени – "Укрэнерго"

В результате ночных и утренних атак РФ на объекты энергетики пришлось применять аварийные отключения, однако энергосистема стабилизировалась.

"Укрэнерго" сообщает, что все обесточенные из-за ракетных ударов потребители будут подключены в ближайшее время. Аварийные отключения, введенные утром, отменены.

Впрочем, энергетики отмечают необходимость бережливого потребления, особенно в часы пиковой нагрузки с 15:00 до 21:00.

В результате ночных и утренних атак РФ на объекты энергетики пришлось применять аварийные отключения, однако энергосистема стабилизировалась. Все потребители в ближайшее время снова получат электроснабжение.

Потребление растет из-за морозов

Энергетики зафиксировали рост потребления электроэнергии на 4% по сравнению с предыдущим днем. Причина — резкое похолодание по всей стране и увеличение использования электроприборов в начале рабочей недели.

Пока ограничения действуют для промышленности и бизнеса, а для бытовых потребителей отключений пока нет.

Как помочь энергосистеме?

Уменьшить использование мощной техники с 15:00 до 21:00

Не включать одновременно несколько мощных электроприборов

По возможности перенести использование энергоемких устройств на ночь

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения", – отмечают в компании.

Напомним, сегодня, 11 февраля, российская оккупационная армия нанесла удары по объектам энергетики и газовой инфраструктуры. В Украине ввели отключение света .