«Обесточены все – и наши родители, и дети, и коллеги». СМИ показали как энергетики ДТЭК возвращают людям свет

Об этом говорится в материале BBC.

В нем рассказывается, что обычно смена ремонтной бригады ДТЭК длится около 12 часов, но сейчас иногда приходится задерживаться дольше.

«Позавчера, например, мы работали до 11 часов вечера. Сейчас столько людей в таком затруднительном положении, без света по нескольку дней, иногда четыре дня. Мы работаем, пока не выполним все заявки», – рассказал энергетик Александр.

Также один из энергетиков рассказал, что у него дома ситуация со светом такая же, как и у остальных людей.

«Был период, когда света не было трое суток, сейчас немного лучше. Я и мои коллеги в таком же положении, как и все жители Киева», – рассказывает он.

В то же время на вопрос, что является самым сложным в работе энергетики, отвечают, что это психологическое давление.

«Не железо и гайки, которые мы крутим, а ответственность за то, чтобы поскорее дать свет. Мы же все люди живы и беспокоимся о том же. Потому что обесточены все – и наши родители, и дети, и коллеги», - подчеркивают энергетики.