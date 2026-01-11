- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1445
- Время на прочтение
- 1 мин
Обесточивание двух областей, Трамп готовится к вторжению в Гренландию: главные новости ночи 11 января 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 января 2026 года:
Из-за вражеской атаки без света остались Запорожье и часть Днепропетровщины Читать далее –>
В Харькове БпЛА «Молния» попал в инфраструктурный объект — Терехов Читать далее –>
Трамп приказал разработать план вторжения в Гренландию — Daily Mail Читать дальше –>
Портников объяснил, почему Путин хочет запугать европейцев «Орешником» Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>