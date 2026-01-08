Обесточивание на Днепропетровщине и Запорожье: какая ситуация со светом, водой и теплом сейчас

Обесточивание / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

После российских атак в Днепропетровской и Запорожской областях продолжается восстановление сетей. На часть Днепропетровщины уже удалось вернуть водоснабжение, а в Запорожье восстановлено электроснабжение.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

В Днепропетровской области продолжаются ремонтные работы для возвращения тепло- и водоснабжения для более миллиона абонентов. В нескольких населенных пунктах удалось частично восстановить централизованные системы. Бригады работают в усиленном режиме.

На Левом берегу Днепра есть вода, но она подается с пониженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры питаются из резервных источников.

В Запорожье ремонтные бригады работали всю ночь. Городу вернули свет, еще продолжается подача в дома отопления и воды. Котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме.

Железная дорога на Днепропетровщине и Запорожье продолжает движение.

Что касается электроснабжения в Запорожской области, то оно восстановлено для стратегической инфраструктуры. Поезда ездят в обычном режиме.

В обесточенном Днепре и регионе все поезда дальше курсируют с теплотягой. Вокзалы запитаны от генераторов, работают «Пункты незламности».

Что известно о блэкауте на Днепропетровщине и Запорожье?

Вечером 7 января в результате массированной российской таки почти полностью были обесточены Днепропетровская и Запорожская области. В Днепре, Запорожье и Кривом Роге произошли аварийные блэкауты, отсутствуют вода и отопление. В Запорожье больницы и водоканал перевели на работу на генераторах, мобильная связь переведена в экономрежим, а в Кривом Роге из-за гидроударов система теплоснабжения теряет 200 т воды в час. «Укрзализныця» задействовала резервные тепловозы, из-за чего ряд поездов в Киев, Львов и Холм курсирует с задержками, в то же время в регионах разворачивают дополнительные «Пункты незламности».