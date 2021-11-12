Объездил полмира, имеет высшее образование: в Тернопольской области мужчина уже 30 лет живет отшельником в лесу

У мужчины нет паспорта и не получает пенсии.
В лесу между селами Кобзаревка и Игровица Тернопольской области в лесу уже 30 лет проживает 81-летний Ярослав. У мужчины есть высшее образование, ему удалось объездить полмира, однако после развала Советского союза он переехал жить в лес, поскольку считал, что там проще пережить 90-е годы.
Об этом сообщает "Новая Тернопольская газета".
Отец погиб на войне
Ярослав родился в 1940 году. Его отец погиб во время Второй мировой войны. Он жил в селе вместе с мамой, бабушкой и дедушкой. Раньше семья Ярослава была богатой и имела много земли. Однако когда пришла советская власть, то все забрала в колхозы.
"До 22 июня 1941 года я жил при Сталине. Затем пришел Гитлер. В 1944 году на наши земли снова ступил Сталин. Создали колхозы, все у нас забрали — землю, телегу, лошадей. Помню, как мы заглядывали в окно, а "красный" солдат нес наше седло на плечах. Мама рыдала, потому что ободрали нас до нитки", — вспоминает Ярослав.
Имеет высшее образование, объездил полмира
Мужчина рассказывает, что сначала учился в сельскохозяйственном техникуме. В 1959 году отправился служить в советскую армию. Мужчина, будучи на службе, объехал пол мира. Ярославу предлагали остаться в Москве, но он отказался. Он вернулся домой. Сначала мужчина учился в Тернопольском политехническом институте, затем перевелся во Львов.
"Не вспомню, в каком году окончил институт, но помню, что наш выпуск первый не сдавал научный коммунизм. Это радовало! К сожалению, все мои дипломы сгорели. Как и сгорели водительские права, мотоциклиста, тракториста", — говорит Ярослав.
Мужчина вспоминает, что у него было две жены, однако обе уже скончались. Ни у одной из женщин у него не было детей. В селе, где жила мать мужчины, он не остался жить.
"В лес перебрался еще до распада Советского Союза. Черешни, яблони, сливы — все это я насадил. Купил здесь старый дом за 300 или 400 рублей, предыдущие владельцы переехали в Тернополь. В городе тогда было легче — можно было купить за три рубля на целый месяц. Но я не хотел того добра, потому что понимал, что советская империя посыплется, что будет тяжело", — говорит мужчина.
Недоброжелатели сожгли дом
Ярослав говорит, что сейчас с людьми редко общается. Также он изредка посещает село, уверяет, что ему это не нужно, потому что у него есть свои продукты.
"В конце прошлого года недоброжелатели подожгли мне дом. Корову избили, две козы собаки загрызли... Все мое имущество сгорело, остался без одежды, без одеяла, подушки... Как-то дозимовал в руинах. Грелся у огня. А еще надо было присмотреть корову, быка. Но мир не без добрых людей. Недавно мне привезли вагончик, буржуйку, так теперь буду греться", — говорит Ярослав.
Мужчина добавляет, что он не особо знает последние новости, потому что его радио сгорело.
"Украина сейчас в состоянии войны. Президент у нас — комик Зеленский. А был — Порошенко. Я еще при советской власти ходил голосовать. А из леса меня никто не звал. Кому нужен мой голос? Я всю жизнь мечтал, чтобы была Украина, думал, что будет лучше, но пока нет просвета. Не надеюсь на власть. Моя кормилица — корова. А о вирусе что-то слышал от людей, но в лесу такого нет", — отмечает мужчина.
Сейчас мужчина сожалеет, что никого из родных нет.
За 30 лет не получил ни копейки от государства
Мужчине только недавно сельский староста помог сделать паспорт, однако для этого отшельнику нужно было ехать в Тернополь, а для него это большой стресс. Теперь мужчине нужно еще раз ехать, чтобы забрать документ. Так Ярослав сможет получать пенсию. Помогает мужчине староста сел Малашевцы и Иванковцы Владимир Корнутяк.
"Привозим ему время от времени пищу, собрали у людей прицеп кукурузы, доставили, чтобы было чем кормить скот зимой. Лесник нарезал ему дров. Заботятся о нем и две женщины из Игровицы. Привезли вагончик, буржуйку, заплатили более 35 тысяч гривен. Средства пожертвовала женщина, которая ныне в США. Я поднял документы, разыскал дом Ярослава в Зелезцах. Новый дом — полуразвалившийся, а старый и хлев — под накрытием. Можно подремонтировать и жить. Там хорошее место у дороги. Нужно еще завезти мужчину в Тернополь за паспортом, нужно изготовить ему идентификационный номер, чтобы оформить пенсию. А то он годами без копейки. Возможно, впоследствии нам все же удастся убедить его, чтобы переехал в гериатрический дом", — говорит Владимир Кортуняк.
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