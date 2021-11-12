Объездил полмира, имеет высшее образование: в Тернопольской области мужчина уже 30 лет живет отшельником в лесу

У мужчины нет паспорта и не получает пенсии.

В лесу между селами Кобзаревка и Игровица Тернопольской области в лесу уже 30 лет проживает 81-летний Ярослав. У мужчины есть высшее образование, ему удалось объездить полмира, однако после развала Советского союза он переехал жить в лес, поскольку считал, что там проще пережить 90-е годы.

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Об этом сообщает "Новая Тернопольская газета".

Отец погиб на войне

Ярослав родился в 1940 году. Его отец погиб во время Второй мировой войны. Он жил в селе вместе с мамой, бабушкой и дедушкой. Раньше семья Ярослава была богатой и имела много земли. Однако когда пришла советская власть, то все забрала в колхозы.

"До 22 июня 1941 года я жил при Сталине. Затем пришел Гитлер. В 1944 году на наши земли снова ступил Сталин. Создали колхозы, все у нас забрали — землю, телегу, лошадей. Помню, как мы заглядывали в окно, а "красный" солдат нес наше седло на плечах. Мама рыдала, потому что ободрали нас до нитки", — вспоминает Ярослав.

Имеет высшее образование, объездил полмира

Мужчина рассказывает, что сначала учился в сельскохозяйственном техникуме. В 1959 году отправился служить в советскую армию. Мужчина, будучи на службе, объехал пол мира. Ярославу предлагали остаться в Москве, но он отказался. Он вернулся домой. Сначала мужчина учился в Тернопольском политехническом институте, затем перевелся во Львов.

"Не вспомню, в каком году окончил институт, но помню, что наш выпуск первый не сдавал научный коммунизм. Это радовало! К сожалению, все мои дипломы сгорели. Как и сгорели водительские права, мотоциклиста, тракториста", — говорит Ярослав.

Мужчина вспоминает, что у него было две жены, однако обе уже скончались. Ни у одной из женщин у него не было детей. В селе, где жила мать мужчины, он не остался жить.

"В лес перебрался еще до распада Советского Союза. Черешни, яблони, сливы — все это я насадил. Купил здесь старый дом за 300 или 400 рублей, предыдущие владельцы переехали в Тернополь. В городе тогда было легче — можно было купить за три рубля на целый месяц. Но я не хотел того добра, потому что понимал, что советская империя посыплется, что будет тяжело", — говорит мужчина.

Фото: Новая Тернопольская газета

Недоброжелатели сожгли дом

Ярослав говорит, что сейчас с людьми редко общается. Также он изредка посещает село, уверяет, что ему это не нужно, потому что у него есть свои продукты.

"В конце прошлого года недоброжелатели подожгли мне дом. Корову избили, две козы собаки загрызли... Все мое имущество сгорело, остался без одежды, без одеяла, подушки... Как-то дозимовал в руинах. Грелся у огня. А еще надо было присмотреть корову, быка. Но мир не без добрых людей. Недавно мне привезли вагончик, буржуйку, так теперь буду греться", — говорит Ярослав.

Мужчина добавляет, что он не особо знает последние новости, потому что его радио сгорело.

"Украина сейчас в состоянии войны. Президент у нас — комик Зеленский. А был — Порошенко. Я еще при советской власти ходил голосовать. А из леса меня никто не звал. Кому нужен мой голос? Я всю жизнь мечтал, чтобы была Украина, думал, что будет лучше, но пока нет просвета. Не надеюсь на власть. Моя кормилица — корова. А о вирусе что-то слышал от людей, но в лесу такого нет", — отмечает мужчина.

Сейчас мужчина сожалеет, что никого из родных нет.

Фото: Новая Тернопольская газета

За 30 лет не получил ни копейки от государства

Мужчине только недавно сельский староста помог сделать паспорт, однако для этого отшельнику нужно было ехать в Тернополь, а для него это большой стресс. Теперь мужчине нужно еще раз ехать, чтобы забрать документ. Так Ярослав сможет получать пенсию. Помогает мужчине староста сел Малашевцы и Иванковцы Владимир Корнутяк.



"Привозим ему время от времени пищу, собрали у людей прицеп кукурузы, доставили, чтобы было чем кормить скот зимой. Лесник нарезал ему дров. Заботятся о нем и две женщины из Игровицы. Привезли вагончик, буржуйку, заплатили более 35 тысяч гривен. Средства пожертвовала женщина, которая ныне в США. Я поднял документы, разыскал дом Ярослава в Зелезцах. Новый дом — полуразвалившийся, а старый и хлев — под накрытием. Можно подремонтировать и жить. Там хорошее место у дороги. Нужно еще завезти мужчину в Тернополь за паспортом, нужно изготовить ему идентификационный номер, чтобы оформить пенсию. А то он годами без копейки. Возможно, впоследствии нам все же удастся убедить его, чтобы переехал в гериатрический дом", — говорит Владимир Кортуняк.

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