Обезглавление бойца ВСУ: Офис генпрокурора начал расследование по преступлению РФ

Цинизму и кровожадности россиян просто нет предела.

По факту распространения видео с обезглавливанием, вероятно, украинскому защитнику начато расследование. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В рамках расследования правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на проверку этой информации и связанных с ней обстоятельств.

"Распространение представителями РФ такого видео в очередной раз свидетельствует о их полном пренебрежении нормами и принципами международного гуманитарного права", – отметили в Офисе.

Известный позывной преступника

Как отметил доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов, командиры 155-й бригады готовы за 1300 долларов выложить позывные, ФИО, контакты и адреса родственников солдат.

"На данный момент известно позывной п***ра, который приказал отрезать головы нашим 200 и поставить на пики — это "Пушкарь". Прячь своих сучок, черт, еще за 600 долларов их пустят по кругу", — эмоционально выразился он.

Напомним, 16 августа в соцсетях было обнародовано видео, на котором представители ВС РФ демонстрируют главу якобы украинского военного, насаженную на кол.

Читайте также: