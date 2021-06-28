"Обезьян не вожу": в Запорожье наказали таксиста, который оскорбил темнокожего пассажира

Супруги написали заявление в полицию по поводу высказываний таксиста.

В Запорожье суд наказал таксиста, который оскорбил темнокожего пассажира и его жену. За расизм мужчине присудили штраф в размере пяти необлагаемых налогом минимумов.

Об этом в соцсети сообщила жена Мишеля Макайя Елена.

"Статья 173, вынесен приговор — штраф 191 гривна и судебные издержки оплатить обвиняемому в пользу государства. Мы с мужем рады тому, что правосудие есть. В современном мире невозможно проявление дискриминации, все люди одинаковые, никто не имеет права унижать другого независимо от цвета кожи, вероисповедания и любой другой внешней различия. Спасибо всем кто поддерживает нашу семью, для нас это очень важно ", — написала Елена.

Напомним, что конфликт между супругами и водителем такси произошел в апреле этого года. Когда супруги вызвало такси и собиралось сесть в салон, водитель такси сказал: "Я обезьян не вожу».

Сам таксист рассказал, что супруги не оскорблял и они его не так поняли. Он уверял, что расистского подтекста в его словах не было.

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