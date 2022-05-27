Обезьянья оспа: главный санврач рассказал, угрожает ли Украине эпидемия

Сейчас в мире зарегистрировано более 170 случаев обезьяньей оспы. В Украине наверняка будут зарегистрированы случаи обезьяньей оспы, но эпидемиологической вспышки не будет.

Чтобы инфицироваться, нужно иметь тесный контакт с инфицированным, но болезнь передается не так быстро, как коронавирус. В Украине подтвержденных случаев обезьяньей оспы нет.

Об этом в интервью "Суспільне" заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Недостаточно пообщаться с человеком рядом, пожать ему руку, надо иметь достаточно длительный близкий контакт, как с выделением этого человека, либо с, например, кровью, либо с какими-либо биологическими материалами. Такой тип контакта бывает преимущественно в быту. Поэтому скорость передачи этой инфекции не столь велика, как при ковиде", — сказал Кузин.

Он подчеркнул, что сейчас есть четкие инструкции для врачей эпидемиологов, как в Украине, так и во всем мире.

Он также выразил уверенность, что в Украине такие случаи будут зарегистрированы.

"Но мы действительно точно знаем, каким образом проводить эпидемиологическое расследование, мы точно знаем, чем лечить, как лечить. И что нужно применять, чтобы этот случай был локализован. Поэтому я не уверен, что будет вспышка", — подчеркнул он.

Обезьянья оспа — редкая инфекция, которая в основном распространяется через диких животных в частях Западной и Центральной Африки. Среди симптомов – лихорадка и характерные сыпи. Болезнь обычно распространяется при тесном контакте и редко выявляется за пределами Африки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 21 мая, по меньшей мере, 92 подтвержденных случая обезьяньей оспы были обнаружены в 12 странах членах Организации, где этот вирус не является эндемичным (то есть свойственным этим странам).

Обезьянья оспа может стать новой эпидемией

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