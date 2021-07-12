Обгонял трактор и сбил насмерть мотоциклиста: в Черновицкой области произошло ДТП

Обгонял трактор и сбил насмерть мотоциклиста: в Черновицкой области произошло ДТП

Тело умершего мотоциклиста направили на судмедэкспертизу.

В селе Комаровка Черновицкой области столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии погиб 23-летний мотоциклист.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

23-летний водитель авто Ford обгонял трактор и допустил столкновение с мотоциклом, который двигался впереди. В результате аварии мотоциклист скончался на месте.

Тело погибшего направили на судмедэкспертизу.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ГУ НП в Черновецкой области

Напомним, в Карпатах автомобиль с четырьмя людьми слетел в обрыв. В результате ДТП не выжил никто.

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