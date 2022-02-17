Обгорели уши, нос, щека: 13-летний мальчик в Ровенской области сжигал ветки и обжег голову и лицо

Обгорели уши, нос, щека: 13-летний мальчик в Ровенской области сжигал ветки и обжег голову и лицо

Подростка госпитализировали с ожогами I-II степеней.

В среду, 16 февраля, в селе Межирич Ровенской области 13-летний парень обжег лицо. Cлучай произошел около 16:00.

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Об этом сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.

Медиков вызвала мать мальчика и сообщила, что ее сын получил ожоги.

"Пациент был в сознании. Во время осмотра у него были обнаружены термические ожоги ушной раковины, носа, правой щеки и подбородка", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, подросток обжегся при сжигании сухих веток. У него диагностировали ожоги I-II степеней и госпитализировали в Острожскую центральную районную больницу.

В пресс-службе ГСЧС области сообщили, что ученик 7 класса получил ожоги лица и головы в результате неосторожного обращения возле костра.

О случившемся сообщено полицейским.

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