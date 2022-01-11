Обгоревший бежал к матери: в Кировоградской области 10-летний мальчик случайно облил себя бензином и поджег

Обгоревший бежал к матери: в Кировоградской области 10-летний мальчик случайно облил себя бензином и поджег

Состояние мальчика тяжелое.

В селе Чемерполь Головановского района Кировоградской области 10-летний мальчик случайно облил себя бензином и поджег. Ребенок был госпитализирован с 50% ожогов тела.

Об этом сообщает "Суспильное".

Женщина пошла к матери, когда ее сын случайно поджег себя

Мать мальчика Виктория Лемко рассказала, что она пошла к матери за картошкой. Дома она оставила 5 своих детей и попросила старшего, 10-летнего Ивана, присмотреть за ними. Затем к ней прибежал другой сын, который сказал, что его брат обгорел.

"В дом забегает мой младший 8-летний сын и говорит мне: "Мама, Иван сгорел", — я выбежала на дорогу и увидела Ивана, который обгоревший прибежал ко мне", — говорит женщина.

Ребенок вылил на себя 200 граммов бензина

Виктория Лемко рассказывает, что вызвала медиков и до их приезда пыталась спасти сына. Впоследствии мальчик потерял сознание. Женщина говорит, что сначала Иван вылил на себя бензин, а затем случайно поджег себя спичкам.

"Спички лежали на припечке у печки, бензин в шкафу, где запчасти. Где-то 200 граммов того бензина, черкнул спичками и так поджег себя", — говорит Виктория Лемко.

Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации

Ребенка срочно госпитализировали в Гайворонскую больницу. Также туда ночью приехала заведующая ожоговым отделением Кировоградской областной больницы Наталья Корчака. Состояние мальчика тяжелое, у него 50% ожогов тела.

"Во время операции удалили ту кожу, которая пострадала больше, чтобы не увеличивалась интоксикация и не ухудшалось его состояние. После операции ребенка нельзя было транспортировать в Кропивницкий, потому что 300 километров — это очень большое расстояние и риск для него. Сейчас главное стабилизировать состояние парня, чтобы нормально работали его внутренние органы", – говорит Наталья Корчака.

12 января мальчик планируют перевезти в реанимацию Кировоградской областной детской больницы.

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