Обиделись на родителей: в Сумской области девушка забрала чужого ребенка и ушла из дома

Дети уехали в другую область.

В 18-летняя девушка вместе с 10-летним мальчиком ушли из дома в Винницкой области и уехали в Шостку Сумской области. Их разыскивали правоохранители.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.

Вчера, 31 октября, в полицию Ямполя Винницкой области поступило сообщение об исчезновении 18-летней девушки и 10-летнего мальчика. Их родные рассказали – накануне вечером последние вместе ушли из дома и не вернулись. Самостоятельные поиски родных детей были безрезультатными.

Выяснилось, что девушка и мальчик обиделись на своих родителей и поехали в Шостку к приятелю девушки. Там они провели ночь, а к вечеру на следующий день собирались возвращаться домой. На улице их заметили сотрудники полиции Шостки.

Правоохранители провели с ними воспитательные беседы по поводу возможных последствий такого поступка. А мальчик и девушка пообещали больше такого не делать и вернулись домой.

Напомним, что в Полтавской области 7-летний ребенок из-за обиды на мать сбежал в 10 километрах от дома. Девочку нашел на обочине дороги один из местных депутатов, который и сообщил об инциденте полиции.

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