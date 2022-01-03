Обиделся, потому что выгнал из дома: в Сумской области мужчина убил знакомого, а затем сжег его тело

Обиделся, потому что выгнал из дома: в Сумской области мужчина убил знакомого, а затем сжег его тело

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В г. Ромны Сумской области мужчина убил 68-летнего знакомого, а затем вывез тело покойного в реку и поджег вместе с автомобилем.

Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области.

Тело мужчины в охваченном огне автомобили нашли у реки 3 января. Правоохранители разыскали подозреваемого в убийстве. Им оказался 51-летний местный житель. На видео мужчина рассказал, что убил 68-летнего знакомого из-за обиды, потому что якобы тот выгнал его из дома. По данным полиции, убийство произошло еще 31 декабря.

"Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый погрузил тело убито в принадлежавший погибшему автомобиль и в ночное время вывез к реке, подальше от человеческих глаз, облил легковоспламеняющимся веществом и поджег", — говорится в сообщении.

Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 "убийство" Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним:

Вблизи г. Ромны Сумской области вспыхнул автомобиль ВАЗ. Во время тушения пожара там обнаружили тело человека.

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