Обиделся, потому что выгнал из дома: в Сумской области мужчина убил знакомого, а затем сжег его тело

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
В г. Ромны Сумской области мужчина убил 68-летнего знакомого, а затем вывез тело покойного в реку и поджег вместе с автомобилем.
Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области.
Тело мужчины в охваченном огне автомобили нашли у реки 3 января. Правоохранители разыскали подозреваемого в убийстве. Им оказался 51-летний местный житель. На видео мужчина рассказал, что убил 68-летнего знакомого из-за обиды, потому что якобы тот выгнал его из дома. По данным полиции, убийство произошло еще 31 декабря.
"Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый погрузил тело убито в принадлежавший погибшему автомобиль и в ночное время вывез к реке, подальше от человеческих глаз, облил легковоспламеняющимся веществом и поджег", — говорится в сообщении.
Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 "убийство" Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним:
-
Вблизи г. Ромны Сумской области вспыхнул автомобиль ВАЗ. Во время тушения пожара там обнаружили тело человека.
Читайте также:
- Спускались с горки: в Днепре во время катания на санках погиб мужчина, его 6-летнюю дочь госпитализировали
- В Кривом Роге двое мужчин забили до смерти прохожего, а затем еще выстрелили ему в голову
- Приехал к девушке на велосипеде, после чего украл Toyota Prado: возле Луцка юноша опрокинулся на авто