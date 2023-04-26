Обильно будет цвести каждый год: как правильно сажать и ухаживать за гибискусом

Гибискус или сирийская роза – красивый куст, отличающийся яркими цветами. Чтобы он ежегодно радовал глаза обильными цветами, нужно знать, когда и как сажать гибискус. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Если выбрать правильное место и обеспечить надлежащий уход за растением, гибискус сирийский будет расти у дома до 20 лет. Это растение обильно цветет с июля по сентябрь и радует глаз своими яркими цветами.

Когда сажать гибискус и какое место выбрать

Саженцы гибискуса можно высаживать весной сразу же после того, как температура воздуха ночью не будет опускаться до 0 градусов. Это растение любит светлые участки, хорошо защищенные от ветра. Также гибискус любит плодородную влагопроницаемую почву. Среди специалистов существует мнение, что гибискус лучше всего сажать между розами или рядом с ними.

Как правильно высаживать саженец

Для гибискуса нужно выкопать яму, вдвое больше корневой системы самого саженца. Обязательно выложите на ее дно дренажный слой. Лучше всего использовать битый кирпич толщиной примерно 15 см. Далее засыпьте слой песком (10 см), затем добавьте компост (15 см) и все присыпьте снова таким же слоем песка.

После высадки саженец советуют засыпать грунтом с торфом и песком. На две части земли возьмите четыре части торфа и одну часть песка.

Вокруг саженца обязательно сформируйте выемку для влаги. Не забудьте обильно полить куст. Как только вода полностью впитается, выемку нужно засыпать землей.

Как ухаживать за гибискусом в домашних условиях

Сирийская роза в уходе неприхотлива. Однако важно соблюдать определенные правила, чтобы куст ежегодно радовал вас обильным цветением.

Вокруг насаждений садоводы советуют выложить толстый слой из мульчи (лучше всего подойдет сосновая кора). Так вы защитите корни от промерзания, уменьшите испарение влаги и сможете контролировать рост сорняков.

Полив нужно проводить регулярно, очень важно, чтобы почва не пересыхала. Однако и переливать не стоит, ведь это может спровоцировать развитие корневой гнили. Чтобы понять, что растению нужна влага, обратите внимание на верхний слой. Он должен полностью просохнуть. Если лето сухое и жаркое, поливают гибискус раз в два дня.

Желательно проводить рыхление земли после поливки. Так будет больше доступа кислорода к корневой системе. Для стимулирования продолжительного и интенсивного цветения желательно удалять увядшие цветы.

Из-за того, что гибискус сирийский обильно цветет, ему нужна многокомпонентная подкормка с фосфором. Именно это вещество будет стимулировать образование бутонов. Подкармливать рекомендовано раз в две недели (с начала июня до конца августа). К последней подкормке обязательно добавляют калийные удобрения.

Раз в год нужно смешать почву и компост, а затем рассыпать смесь вокруг куста.

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