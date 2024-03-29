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Обильные осадки повлекли за собой оползень на Закарпатье (фото)

Обильные осадки повлекли за собой оползень на Закарпатье (фото)

Сдвиг грунта в Закарпатье / Фото: t.me/zakarpatskaODA

В результате оползня произошли разрушения природного характера.

Из-за обильных осадков на Закарпатье в Раховском районе произошел оползень.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Он сообщил, что в результате оползня разрушения природного характера случились в селах Лазещина, Деловое и поселке Ясиня.

"В частности, повторный оползень зафиксировали в Карпатском биосферном заповеднике неподалеку от курорта "Драгобрат", — говорится в сообщении.

Из-за смещения грунтов повреждения получили лесные дороги и автодорога государственного значения Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекают необходимую технику и другие ресурсы.

Сдвиг грунта в Закарпатье / © t.me/zakarpatskaODA
Сдвиг грунта в Закарпатье / Фото: t.me/zakarpatskaODA
Сдвиг грунта в Закарпатье / © t.me/zakarpatskaODA
Сдвиг грунта в Закарпатье / Фото: t.me/zakarpatskaODA
Сдвиг грунта в Закарпатье / © t.me/zakarpatskaODA
Сдвиг грунта в Закарпатье / Фото: t.me/zakarpatskaODA

Напомним, ранее сообщалось, что в горах Закарпатья пограничники спасли заблудившихся "альпинистов".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Тисе на Закарпатье обнаружили тело 33-летнего мужчины.

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