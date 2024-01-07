Обильный снег, мороз и гололедица: в Украине усилится непогода 8 января

Погода в Украине завтра, 8 января, ухудшится. Кроме понижения температуры, ожидаются также сильные осадки и ветер.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра на юге Украины ожидается гололедица и налипание мокрого снега. В центральных областях и на востоке прогнозируется сильный снег, метель.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях синоптики прогнозируют значительные осадки. Здесь также будет гололедица и налипание мокрого снега.

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Погода в Киеве и регионе

Завтра в Киевской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 11-16° мороза, днем 8-13° мороза;

В Киеве в течение суток 11-13° мороза. Осадки, на дорогах гололедица. Синоптики объявили I уровень опасности.

Ранее стало известно, что из-за непогоды на ряде основных автодорог Украины могут вводиться ограничения движения, чтобы расчистить снег.

Читайте также: