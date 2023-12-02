Обильный снег, туман и гололедица: в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды

Во время гололеда пешеходам советуют забыть о каблуках и не держать руки в карманах.
В ночь на 3 декабря в Карпатском регионе, Волыни и Ровенщине ожидается значительный снег; в западных и северных областях на дорогах гололедица.
Об этом предупреждает ГСЧС Украины
Ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м. Днем в северной части ветра 15-20 м/с.
В Киеве и области 3 декабря ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Во время гололеда пешеходам советуют в Минздраве забыть о каблуках и не держать руки в карманах.
Главные правила безопасности при гололеде
- Не спешите: чем медленнее вы идете, тем меньше риск упасть и травмироваться.
- Не держите руки в карманах: это очень поможет при падении.
- Присядьте, если чувствуете, что теряете равновесие: это поможет удержаться на ногах, а в случае падения — падать будет не так высоко и не так больно.
- Держитесь в стороне зданий, чтобы защитить себя от падения сосулек.
- Сконцентрируйтесь, когда переходите дорогу: тормозной путь из-за гололеда значительно увеличивается.
- Оставьте дома обувь на высоких каблуках: идеальный вариант — удобные ботинки с рельефной подошвой.
Напомним, синоптики сообщили о погоде на декабрь 2023 года. Так, первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы. Конечно, будут и периоды похолодания, но все же плюсовые значения будут преобладать.
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