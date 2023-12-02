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Обильный снег, туман и гололедица: в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Обильный снег, туман и гололедица: в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды

Гололедица/Фото: Facebook

Во время гололеда пешеходам советуют забыть о каблуках и не держать руки в карманах.

В ночь на 3 декабря в Карпатском регионе, Волыни и Ровенщине ожидается значительный снег; в западных и северных областях на дорогах гололедица.

Об этом предупреждает ГСЧС Украины

Ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м. Днем в северной части ветра 15-20 м/с.

В Киеве и области 3 декабря ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Во время гололеда пешеходам советуют в Минздраве забыть о каблуках и не держать руки в карманах.

Главные правила безопасности при гололеде

  • Не спешите: чем медленнее вы идете, тем меньше риск упасть и травмироваться.
  • Не держите руки в карманах: это очень поможет при падении.
  • Присядьте, если чувствуете, что теряете равновесие: это поможет удержаться на ногах, а в случае падения — падать будет не так высоко и не так больно.
  • Держитесь в стороне зданий, чтобы защитить себя от падения сосулек.
  • Сконцентрируйтесь, когда переходите дорогу: тормозной путь из-за гололеда значительно увеличивается.
  • Оставьте дома обувь на высоких каблуках: идеальный вариант — удобные ботинки с рельефной подошвой.
© Министерство здравоохранения Украины
Фото: Министерство здравоохранения Украины

Напомним, синоптики сообщили о погоде на декабрь 2023 года. Так, первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы. Конечно, будут и периоды похолодания, но все же плюсовые значения будут преобладать.

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Дата публикации
Просмотры
255
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