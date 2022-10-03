Облачно и с дождями: какой будет погода в Украине 3 октября

В Украине в понедельник будет облачно и дождливо. Температура воздуха от +8 до +15 градусов.

В понедельник, 3 октября, погода в большинстве областей Украины будет облачной. В Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областях будет идти дождь.

Об этом сообщает Sinoptik.ua.

Солнечную погоду прогнозируют только в Одесской и Херсонской областях. В Киеве весь день небо будет покрыто облаками. Утренний дождь днем может ослабнуть, но не успокоится до самого вечера.

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Температура воздуха в северо-западных, северных и северо-восточных областях Украины +10 +8 градусов. На юге немного теплее +11 +15 градусов.

Напомним, Укргидрометцентр обнародовал информацию о том, какой будет погода в октябре, во второй месяц осени. Эксперты заявляют, что октябрь будет достаточно предсказуем.

Фото: Sinoptik.ua

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