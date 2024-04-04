"Облагали данью" и похищали предпринимателей: в Днепре задержали рэкетиров (фото)

В частности, требуя деньги от ІТ-предпринимателя, рэкетиры вывезли его с завязанными глазами в подвал, где применяли пытки.

СБУ и Нацполиция нейтрализовали организованную преступную группировку, которая занималась рэкетом в Днепре – требовала денег от предпринимателей и похищала людей.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В Днепре задержанные рэкетиры требовали деньги от представителей малого бизнеса. Для этого провоцировали конфликты или придумывали искусственные долги, а затем выставляли потерпевшим "счета".

В случае отказа платить "долги", злоумышленники похищали своих жертв и отвозили в подвал, переоборудованный под застенку. Там людей привязывали к стулу и периодически избивали, угрожая физической расправой над ними и их семьями.

Так, работники СБУ задокументировали факт выбивания денег из местного ІТ-предпринимателя. Члены преступной группы требовали у него средства как "компенсацию" за нереализованный бизнес-проект, в который фигуранты якобы вкладывали деньги.

По данным следствия, рэкетиры вывезли ІТшника с завязанными глазами в подвал, где применяли к нему пытки. В результате предприниматель согласился заплатить и отправил часть суммы в криптовалюте. Чтобы уплатить остальные деньги, мужчина должен был обратиться за помощью к своим родственникам.

Рекетиры удерживали предпринимателя в их собственном авто, возили его по адресам близких, пока тот не собрал всю сумму.

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По данным следствия, фигуранты дела планировали расширить свое преступное влияние и обложить "данью" большую часть малого бизнеса.

Правоохранители заблокировали противоправные намерения преступной группировки, задержали организатора и его подельника. Ими оказались представители местного криминалитета, которые уже привлекались к ответственности за тяжкие преступления.

Задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

незаконное лишение свободы или похищение человека;

вымогательство;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ и полиция задержали в Днепре банду рэкетиров/Фото: СБУ

СБУ и полиция задержали в Днепре банду рэкетиров/Фото: СБУ

СБУ и полиция задержали в Днепре банду рэкетиров/Фото: СБУ

СБУ и полиция задержали в Днепре банду рэкетиров/Фото: СБУ

СБУ и полиция задержали в Днепре банду рэкетиров/Фото: СБУ

Напомним, в феврале в Киевской областной прокуратуре сообщили о задержании преступной группы похитителей людей. Молодые люди действовали в родном селе под Киевом – хватали жертв, свозили в гаражи и требовали от них деньги.

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