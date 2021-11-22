Облака накрыли заснеженные горы: в Сети показали фото невероятного морозного утра на вершине Карпатах

Облака накрыли заснеженные горы: в Сети показали фото невероятного морозного утра на вершине Карпатах

Такими сегодня были утренние Карпаты.

Сегодня, 22 ноября, на горе Поп Иван Черногорский наступила настоящая зима. На вершине покрытой снегом ударило -6 градусов мороза.

Фото невероятного заснеженного утра с высокогорья опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 08:00 ч. 22 ноября на горе Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -6°С, ветер западный, 11 м/с", — говорится в описании к фотографии.

Напомним, синоптики рассказали украинцам, к какой погоде готовиться в самое холодное время года.

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