Облако в виде ядерного гриба над Днепром — как объясняют явление (фото)

Облако в виде ядерного гриба

В небе над городом Днепр очевидцы зафиксировали необычное облако, визуально напоминающее «ядерный гриб».

Об этом свидетельствуют быстро распространившиеся в местных Telegram-каналах фото.

«Ядерный гриб» над Днепром: что это за явление

Хотя форма облака вызывала тревогу, специалисты успокаивают: это природное явление, не являющееся признаком или следствием военных событий. Подобные облака называют Cumulonimbus incus или облако-наковальня. Такое облако является признаком зрелой грозы. Это тип кучево-дождевого облака, достигающего верхнего предела атмосферы, а затем растекается в характерную плоскую форму, похожую на наковальню.

Фото из открытых источников

Такое явление свидетельствует о мощных восходящих потоках воздуха, поднимающих влажный воздух к верхним слоям тропосферы. Когда облако достигает тропопаузы — границы, где температура перестает снижаться с высотой — она уже не может расти вертикально и начинает растекаться в стороны.

Фото из открытых источников

Явление возникает, когда вершина грозового облака, достигнув верхних слоев атмосферы, растекается в стороны, принимая форму «наковальни». Это происходит из-за сильных восходящих потоков воздуха при высокой влажности. Как правило, такие облака являются предвестниками грозы.

Местные СМИ отмечают, что это явление не опасно и не связано с какими-либо техногенными или военными событиями. Однако для многих горожан это послужило поводом к обсуждению и фотофиксации необычного небесного явления.

Напомним, ранее речь шла о том, что на Санторини, в Италии, поселок с белыми домами и голубыми куполами накрыло плотное облако пыли из-за оползня. Это произошло в августе.