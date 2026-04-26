- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1042
- Время на прочтение
- 1 мин
Областной центр с утра кроют дронами— что известно
Чернигов находится под атакой россиян с самого утра. На местах падения обломков возникли пожары.
Сегодня утром россияне атаковали ударными дронами Чернигов.
Глава МВА Дмитрий Брижинский сообщил детали и последствия вражеских ударов.
«Город — под атакой врага. Из-за падения вражеских БпЛА возникли пожары в частных домах. Информация о пострадавших уточняется. Один „Шахед“ взорвался у многоэтажного дома. В результате взрыва повреждены и выбиты окна. Информация о пострадавших не поступала», — отметил он.
Напомним, россияне массированно атаковали Чернигов беспилотниками. В результате атаки погиб 16-летний парень.
Комментарии (0)
Сортировать: