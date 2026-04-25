Шесть "Искандеров" и дроны: областной центр в огне после атаки РФ

В ночь на 25 апреля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Харькову.

Мэр города Игорь Терехов уточнил последствия атаки.

«Очень тяжелое утро. В Харькове было попадание 6 баллистических ракет типа „Искандер“. Кроме этого, был „прилет“ одного „Шахеда“ по частному дому. Есть один человек, который пострадал. Кроме этого, есть многоэтажный жилой дом, который очень пострадал. Выбиты окна, разрушен фасад. Есть пострадавшие, патрульная полиция, которая приезжала в место, где практически был взрыв. Разбита детская железная дорога», — написал он.

Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадал 1,5-летний мальчик. Ребенок получил острую реакцию на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь.

Отметим, оккупанты атаковали Салтовский район Харькова ударными беспилотниками.

Позже городской голова уточнил, что под российские обстрелы попали и другие районы областного центра. В частности, было зафиксировано попадание вблизи жилой застройки и разрушение гражданской инфраструктуры.

