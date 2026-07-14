- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 503
- Время на прочтение
- 1 мин
Областной центр "вздрогнул" от взрывов из-за атаки РФ — первые подробности
Информация о последствиях атаки уточняется.
Харьков 14 июля снова оказался под атакой российских ударных беспилотников.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Он сначала сообщил о попадании по автозаправочной станции в Шевченковском районе города.
Впоследствии Терехов сообщил обновленную информацию. По его словам, российский беспилотник влетел в квартиру на третьем этаже многоэтажного дома.
На месте удара возник пожар.
В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Олег Синегубов добавил, что беспилотник попал в окно, в результате чего произошло возгорание.
«В настоящее время информация о пострадавших не поступала. На месте все экстренные службы», — говорится в сообщении.
Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до завершения опасности.
Россия атакует мирные города Украины — последние новости
Напомним, российские войска обстреляли Очаков Николаевской области из РСЗО. В результате атаки ранены восемь гражданских: пять госпитализированы, троим оказана помощь на месте. Повреждены медицинское учреждение, многоквартирный дом, около 20 частных домов и семь автомобилей.
Также российский беспилотник попал в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области. К моменту атаки поезд был остановлен, а локомотивная бригада эвакуирована, поэтому жертв нет. Поврежден локомотив и контактная сеть.