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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
503
Время на прочтение
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Областной центр "вздрогнул" от взрывов из-за атаки РФ — первые подробности

Информация о последствиях атаки уточняется.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Взрыв, фото иллюстрированное

Взрыв, фото иллюстрированное / © соцмережі

Харьков 14 июля снова оказался под атакой российских ударных беспилотников.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Он сначала сообщил о попадании по автозаправочной станции в Шевченковском районе города.

Впоследствии Терехов сообщил обновленную информацию. По его словам, российский беспилотник влетел в квартиру на третьем этаже многоэтажного дома.

На месте удара возник пожар.

В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Олег Синегубов добавил, что беспилотник попал в окно, в результате чего произошло возгорание.

«В настоящее время информация о пострадавших не поступала. На месте все экстренные службы», — говорится в сообщении.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до завершения опасности.

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Напомним, российские войска обстреляли Очаков Николаевской области из РСЗО. В результате атаки ранены восемь гражданских: пять госпитализированы, троим оказана помощь на месте. Повреждены медицинское учреждение, многоквартирный дом, около 20 частных домов и семь автомобилей.

Также российский беспилотник попал в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области. К моменту атаки поезд был остановлен, а локомотивная бригада эвакуирована, поэтому жертв нет. Поврежден локомотив и контактная сеть.

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Дата публикации
Количество просмотров
503
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