Облава ТЦК на концерте "Океана Эльзы": Потураев поддержал проверку документов на публичных мероприятиях

Политик считает, что проверка документов вполне нормальна для сложившегося положения в стране.

Проверка документов после концерта "Океана Эльзы" не несет угрозы для украинской культуры.

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев Никита Потураев.

"Нет, я не считаю проверку документов после концерта «Океана Эльзы» угрозой украинской культуре. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же, как не считаю угрозой для украинской экономики проверки документов в барах или клубах", – написал он.

Потураев добавил, что поддерживает такие проверки и считает, что они должны быть регулярными и систематическими, а также все должны быть об этом информированы.

Напомним, 11 октября сотрудники территориальных центров комплектования и Национальной полиции провели массовые рейды в разных городах Украины, в частности, под Дворцом спорта после концерта группы "Океан Эльзы", забирая посетителей в бусы. Официальных комментариев от территориальных центров комплектования в момент публикации не было.

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