Облил бензином и поджег: в Ровенской области дядя пытался убить своего спящего племянника (фото)

Облил бензином и поджег: в Ровенской области дядя пытался убить своего спящего племянника (фото)

Пострадавший 32-летний мужчина получил 70% ожогов тела.

В Ровенской области правоохранители задержали мужчину, который облил бензином и поджег своего спящего племянника.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска.

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Как стало известно, происшествие случилось в поселке Оженин Ровенского района. Между 32-летним мужчиной и его 69-летним дядей ранее неоднократно возникали конфликты. Причиной становилось пьянство родственника. В день, в который произошла ссора, дядя снова якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

"69-летний мужчина облил бензином и поджег собственного племянника, который тем временем спал на кровати. Горящий 32-летний мужчина выбежал на улицу. На клич о помощи отреагировали соседи, которые и вызвали скорую помощь. У пострадавшего 70% ожогов тела, ожоговый шок", — рассказали в пресс-службе Департамента уголовного розыска.

Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что "хотел проучить племянника за его постоянную лень и пьянство".

Позже правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Ему инкриминируют покушение на умышленное убийство. Мужчине грозит пожизненное заключение.

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