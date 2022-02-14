Облил бензином: в Ровенской области будут судить 70-летнего пенсионера, сжегшего своего племянника

Облил бензином: в Ровенской области будут судить 70-летнего пенсионера, сжегшего своего племянника

Мужчине грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

70-летний житель села Оженин Ровенского района предстанет перед судом. Мужчине инкриминируют убийство своего племянника, совершенное с особой жестокостью.

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Как сообщили в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры, между пенсионером и его 31-летним племянником постоянно возникали ссоры, потому что тот, по мнению дяди, не помогал ему по хозяйству и злоупотреблял спиртными напитками.

"1 сентября прошлого года нетрезвый мужчина взял канистру с бензином и вылил ее на племянника, который в это время спал в комнате дома, и поджег его. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в ожоговое отделение Ровенской областной больницы, где он через несколько дней скончался", – говорится в сообщении.

В отношении 70-летнего мужчины направили в Острожский районный суд обвинительный акт.

За совершенное ему грозит наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

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