Облил дочь бензином и она загорелась: в Черновцах мужчина пытался убить жену и троих детей, его наказали

Девушка стояла близко к печи и случайно загорелась.
В Черновцах к 11 годам лишения свободы приговорили 40-летнего мужчину, который во время семейной ссоры облил 16-летнюю дочь бензином, из-за чего она загорелась.
Об этом сообщили в прокуратуре Черновицкой области.
По данным следствия, мужчина скандалил со своей супругой. Когда за мать вступилась 16-летняя дочь, агрессор облил ее и комнату бензином. Девушка стояла близко к печи и случайно загорелась. Она получила ожоги лица, шеи и обеих кистей. После совершенного мужчина скрылся, однако его задержали.
"Прокурор доказал, что гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался лишить жизни свою жену и троих детей", — говорится в сообщении.
Подозреваемому инкриминировали ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 194 УК Украины. Его осудили на 11 лет лишения свободы.
Напомним:
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В Черновцах пьяный мужчина пытался сжечь свою семью, в результате несовершеннолетняя дочь получила многочисленные ожоги.
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